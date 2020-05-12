2020-05-12T12:45:24+03:00
Общество

Стали известны подробности аварии в Самаре, в которой пострадала женщина-пешеход

Она была экстренно госпитализирована
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решениеПроводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решениеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В полиции рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня, 12 мая, в Самаре. Около 10:45 на пересечении улиц Чернореченской и Аксакова автомобиль «Кадиллак» не уступил дорогу «Тойоте».

– После столкновения последняя иномарка продолжила движение и на тротуаре наехала на 60-летнюю женщину. Остановилась «Тойота» только после столкновения со стеной дома. Женщине-пешеходу потребовалась госпитализация, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области корреспонденту «КП-Самара».

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали происшествия. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько АвтоВАЗ продал автомобилей во время режима самоизоляции
"Она даже карточку не пробила": Жителей Самары возмутила в стельку пьяная женщина-кондуктор
Жителя Сызрани, который покусился на чужую селезенку, отправили в колонию
Три человека пострадали в ДТП в Автозаводском районе Тольятти
Сызранца-наркоторговца отправили в колонию строгого режима
За прошедший понедельник в Самарской области 83 раза нарушили самоизоляцию
Индекс самоизоляции в Самаре опустился до очень низких значений
«COVID-19: как работает условие о форс-мажоре в вашем договоре?»
Туристов Самарской области не пустят в Каменную Чашу и на Стрельную гору
Стали известны подробности аварии в Самаре, в которой пострадала женщина-пешеход
«Это же оскорбление!»: самарцев возмутил флаг России на туалетах на набережной
В Самарской области проведено почти 80 тысяч тестов на коронавирус
Стало известно, как и где заболели коронавирусом 66 новых инфицированных в Самарской области
В Самаре иномарка после аварии наехала на женщину-пешехода
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 12 мая 2020 года: подтвердились 66 случаев
Затопил квартиру пенсионерки: в Самарской области судебные приставы помогли старушке возместить ущерб
Один погиб, другой пострадал: в Самарской области иномарка улетела с дороги и перевернулась
25-летний житель Самарской области катал по региону крупную партию героина