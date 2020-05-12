Стали известны подробности аварии в Самаре, в которой пострадала женщина-пешеход
В полиции рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня, 12 мая, в Самаре. Около 10:45 на пересечении улиц Чернореченской и Аксакова автомобиль «Кадиллак» не уступил дорогу «Тойоте».
– После столкновения последняя иномарка продолжила движение и на тротуаре наехала на 60-летнюю женщину. Остановилась «Тойота» только после столкновения со стеной дома. Женщине-пешеходу потребовалась госпитализация, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области корреспонденту «КП-Самара».
Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали происшествия. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU