Стали известны подробности аварии в Самаре, в которой пострадала женщина-пешеход

12 Май 2020 2020-05-12T12:45:24+03:00

Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Она была экстренно госпитализирована

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В полиции рассказали подробности ДТП, которое произошло сегодня, 12 мая, в Самаре. Около 10:45 на пересечении улиц Чернореченской и Аксакова автомобиль «Кадиллак» не уступил дорогу «Тойоте».

– После столкновения последняя иномарка продолжила движение и на тротуаре наехала на 60-летнюю женщину. Остановилась «Тойота» только после столкновения со стеной дома. Женщине-пешеходу потребовалась госпитализация, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области корреспонденту «КП-Самара».

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все детали происшествия. Они напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU