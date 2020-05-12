2020-05-12T16:51:45+03:00
Политика

Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, когда встречался с президентом РФ

Его несколько дней назад госпитализировали вместе с женой
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Песков рассказал, что в последний раз очно общался с президентом больше месяца назадПесков рассказал, что в последний раз очно общался с президентом больше месяца назадФото: Борис КУДРЯВОВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован в больницу. У него и у жены Татьяны Навки диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 12 мая, пишет сайт kp.ru.

Интересно, что Дмитрий Песков всегда был очень осторожен. Во время визита в больницу в Коммунарке он был единственным, кто надел маску. А на одном из совещаний в режиме телеконференции он сидел с блокиратором вируса на костюме. Также он рассказывал, что заранее закупил маски на всю семью.

Тем не менее эти меры не помогли. Однако же пресс-секретарь успокоил журналистов, уточнив, что президент вне опасности - дело в том, что последний раз очно они общались больше месяца назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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