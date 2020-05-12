В Самарской области еще 26 человек вылечились от коронавируса
12 мая Самарской области появились новые выздоровевшие от коронавируса. Побороть инфекцию сумели еще 26 жителей региона.
- В Самаре из специализированных больниц выписаны 7 пациентов. Также завершили амбулаторное лечение 19 пациентов из Самары и Чапаевска, - отметили в оперативном штабе по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции.
Специалисты подчеркивают, что сейчас состояние всех выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус у них, естественно, отрицательные. Перед выпиской все пациенты получили необходимые рекомендации от врачей.
Всего на 12 мая в Самаре и области от Covid-19 излечились 174 человека. Всего в области 1083 заболевших, 9 из них, к сожалению, скончались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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