Стало известно, когда МФЦ Самарской области начнут оказывать услуги в полном объеме

12 Май 2020 2020-05-12T18:35:09+03:00

МФЦ будут работать в режим предварительной записи через интернет или по телефону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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МФЦ Самарской области в ближайшее время начнут работать в полном объеме и оказывать все свои услуги. Когда это случится, рассказали в департаменте информационной политики региона со ссылкой на выступление губернатора Дмитрия Азарова в прямом эфире.

- МФЦ начнет оказывать полный спектр услуг уже в ближайший четверг, 14 мая, - отметил глава региона.

Все услуги будут предоставляться в режиме предварительной записи. Как ее сделать, журналисты "КП-Самара" уже писали ранее. В самом многофункциональном центре как сотрудники, так и посетители по-прежнему будут обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU