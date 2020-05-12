Стало известно, когда МФЦ Самарской области начнут оказывать услуги в полном объеме
МФЦ Самарской области в ближайшее время начнут работать в полном объеме и оказывать все свои услуги. Когда это случится, рассказали в департаменте информационной политики региона со ссылкой на выступление губернатора Дмитрия Азарова в прямом эфире.
- МФЦ начнет оказывать полный спектр услуг уже в ближайший четверг, 14 мая, - отметил глава региона.
Все услуги будут предоставляться в режиме предварительной записи. Как ее сделать, журналисты "КП-Самара" уже писали ранее. В самом многофункциональном центре как сотрудники, так и посетители по-прежнему будут обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU