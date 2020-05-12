2020-05-12T20:47:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, до какого числа в Самаре продлили запрет на посещение кладбищ

Сейчас они открыты только для погребений
Михаил ГОРЮНОВ
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На кладбищах разрешены только захороненияНа кладбищах разрешены только захороненияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В связи с распространением коронавирусной инфекции и противодействию ей в Самаре и области продлили запрет на посещение кладбищ. Сделано это в соответствии с Указом Президента РФ и постановлением главы региона от 11 мая.

- Ограничительные меры по посещению муниципальных кладбищ продлены до 18 мая 2020 года. Кладбища открыты только для оформления услуг по погребению и участия в захоронении, - указано в распоряжениях.

Администрация Самары просить горожан не ездить на кладбища на своих авто. Автобусы, которые могли бы их туда доставить, тоже отменены.

Напомним, что в областной столице функционируют 18 кладбищ. Сейчас будут открыты только в случае необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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