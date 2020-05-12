2020-05-12T22:30:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Министр ЖКХ Самарской области ушел на карантин из-за коронавируса

Коронавирусную инфекцию диагностировали у его жены, но и Мишину теперь придется посидеть дома
Михаил ГОРЮНОВ
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Василий Мишин возглавил министерство ЖКХ совсем недавноВасилий Мишин возглавил министерство ЖКХ совсем недавно
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Стало известно, что в ближайшее время новый министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин будет вынужден находиться на карантине. Изолироваться дома придется как минимум две недели. Виной всему - Covid-19 и семейные обстоятельства.

- У жены Василия Мишина подтвержден коронавирус. Две недели он, как и положено, проведет на карантине, - сообщил в прямом эфире глава региона Дмитрий Азаров.

Мишин продолжит работу. Он будет контролировать деятельность своего ведомства в удаленном режиме. Отметим, что на пост министра его назначили лишь 1 мая 2020-го. С февраля этого года Василий Мишин трудился там в качестве заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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