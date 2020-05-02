Стало известно, кто возглавил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области
В Самарской области назначили нового министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Этот пост занял Василий Мишин, который до недавнего времени трудился в ведомстве на посту заместителя министра. В новую должность он вступил в пятницу, 1 мая. Информация об этом размещена на сайте областного правительства.
Василию Мишину 54 года. Он уроженец села Смышляевка Волжского района. Он успел поработать на заводе имени А.М. Тарасова, в Самарских городских электросетях, в МП «Самарагорсвет». С 2007 года трудился в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, через три года перебрался в Сызрань в ООО «Сызранская городская электросеть» на должность генерального директора. Потом вновь вернулся в Самару. Работал директором сначала в Самарской сетевой компании, а потом в АО «Самарагорэнергосбыт». В областном правительстве Василий Мишин работает с февраля 2020 года.
Напомним, должность главы министерства энергетики и ЖКХ стала вакантна после того, как свой пост покинул Сергей Марков. Он ушел, чтобы возглавить мэрию Новокуйбышевска. На пост главы города он вернулся повторно.
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ИСТОЧНИК KP.RU