2020-05-02T21:04:51+03:00
Общество

Стало известно, кто возглавил министерство энергетики и ЖКХ Самарской области

До недавнего времени пост министра занимал Сергей Марков, но он решил перебраться в Новокуйбышевск
Анастасия ФИЛАТОВА
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В правительстве региона Василий Мишин работает с февраля 2020 года / Фото: правительство Самарской областиВ правительстве региона Василий Мишин работает с февраля 2020 года / Фото: правительство Самарской области
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В Самарской области назначили нового министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Этот пост занял Василий Мишин, который до недавнего времени трудился в ведомстве на посту заместителя министра. В новую должность он вступил в пятницу, 1 мая. Информация об этом размещена на сайте областного правительства.

Василию Мишину 54 года. Он уроженец села Смышляевка Волжского района. Он успел поработать на заводе имени А.М. Тарасова, в Самарских городских электросетях, в МП «Самарагорсвет». С 2007 года трудился в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, через три года перебрался в Сызрань в ООО «Сызранская городская электросеть» на должность генерального директора. Потом вновь вернулся в Самару. Работал директором сначала в Самарской сетевой компании, а потом в АО «Самарагорэнергосбыт». В областном правительстве Василий Мишин работает с февраля 2020 года.

Напомним, должность главы министерства энергетики и ЖКХ стала вакантна после того, как свой пост покинул Сергей Марков. Он ушел, чтобы возглавить мэрию Новокуйбышевска. На пост главы города он вернулся повторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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