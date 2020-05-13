В Самаре в 12 раз завысили стоимость вывоза ТКО для медиков

13 Май 2020 2020-05-13T09:58:06+03:00

В Самаре по уверениям ФАС неправильно посчитали тариф для клиник

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УФАС по Самарской области обнаружило нарушение закона о защите конкуренции в действиях местного регоператора, занимающегося вывозом ТКО. В ведомстве обратили внимание на стоимость услуг для медицинских клиник.

- Регоператор при расчете ежемесячной платы за услуги по обращению с ТКО в 2019 году использовал количество посетителей за весь предшествующий год. Но это противоречит требованиям Правил предоставления коммунальных услуг, - отметили в УФАС России.

По данным ведомства, в результате плата за услугу по обращению с ТКО оказалась завышена в 12 раз.

- Ежемесячная стоимость услуг по обращению с ТКО для медицинских клиник составила 29 908 руб./мес. и 134 586 руб./мес., - отметили в ведомстве, приведя точные цифры.

В УФАС выдали предписание устранить нарушение и брать плату с медицинских клиник по Правилам предоставления коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU