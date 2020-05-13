2020-05-13T11:42:56+03:00
Новости компаний

Билайн Бизнес поддержит малый и средний бизнес: бесплатный доступ к платформе ОФД сроком на 1 год

Акция будет действовать до 30 июня 2020 года
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Билайн поддержит предпринимателей в период пандемии коронавирусаБилайн поддержит предпринимателей в период пандемии коронавируса
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Билайн Бизнес запустил акцию, в рамках которой новым клиентам предоставляется возможность бесплатного подключения на 12 месяцев к платформе «ОФД Билайн». Срок действия акции - до 30 июня 2020 года. С условиями акции можно ознакомиться на сайте Билайн.

Бесплатная передача фискальных данных посредством платформы «ОФД Билайн» станет одной из мер Билайн по поддержке предпринимательства в связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. После 30 июня компания может продлить действие акции, если эпидемиологическая ситуация не изменится. После окончания бесплатного периода клиенты смогут подключить тариф на актуальных коммерческих условиях.

В 2019 году Билайн существенно нарастил свою экспертизу в сегменте ОФД. По подсчетам экспертов компании, в 2019 году Билайн занял 10% рынка, став пятым по величине оператором на территории России.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» по развитию корпоративного бизнеса:

«В текущих условиях, когда малый и средний бизнес находится в критической ситуации, крупные игроки должны адаптировать свои продукты и услуги, чтобы оказать поддержку небольшим предприятиям. Сейчас на рынке России существует более 3 миллионов касс, обслуживание каждой обходится предпринимателю примерно в 3000 рублей в год, не считая покупки самого аппарата. Предоставляя на бесплатной основе услуги ОФД в течение ближайшего года, мы поддержим предпринимательство в России в непростое для него время»

Подробнее о продукте можно узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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