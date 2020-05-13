Карта распространения коронавируса в Самарской области на 13 мая 2020 года: белых областей почти не осталось

13 Май 2020 2020-05-13T13:00:16+03:00

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Появилась новая карта распространения коронавируса в Самарской области в интерактивном формате на 13 мая 2020 года. На этот день зарегистрировано 1162 зараженных коронавирусом жителя региона. Выздоровели 174 пациентов, 9 - скончались. За сутки прибавилось 79 больных COVID-19.

Больше всего зараженных в областной столице - 433 человека. В Тольятти немногим меньше - 311 пациентов, часть из которых уже покинули больницы. Третье место у Сызрани, здесь 129 больных.

Среди малых городов лидирует Новокуйбышевск: здесь проживает около 103 тысяч человек, заболели 42 человека. Этот город находится очень близко к Самаре, и исторически жители города-спутника тесно контактируют со столицей региона.

Немало заболевших и в Ставропольском районе - здесь уже 60 пациентов с COVID-19. Всего коронавирус уже нашли в 35 муниципальных округах. В 22 муниципальных округах уже смягчили режим самоизоляции. Людям разрешили гулять и заниматься спортом, а непродовольственным магазинам - открыться.

ИСТОЧНИК KP.RU