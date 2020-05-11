2020-05-11T21:49:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям 4 городов и 18 районов Самарской области разрешили заниматься спортом и гулять в парках

С 12 мая в регионе смягчается режим самоизоляции, но только там, где мало заболевших
Вера ЦЫГАНКОВА
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В некоторых муниципалитетах разрешили прогулки, но только парами и с дистанциейВ некоторых муниципалитетах разрешили прогулки, но только парами и с дистанциейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области до 18 мая действует режим самоизоляции. Однако, с 12 мая некоторые города и районы региона смогут соблюдать его не полностью.

Постановлением губернатора Дмитрия Азарова определен список территорий, где будет снят ряд ограничений, поскольку там самый низкий коэффициент заболеваемости на 1000 человек населения.

В их числе оказались 4 города: Кинель, Октябрьск, Отрадный и Похвиснево, а также 12 муниципальных районов.

В некоторых из них могут открыться магазины с непродовольственными товарами площадью не более 400 кв. метров и с отдельным входом с улицы. Там может находиться не более 20 — 25 человек - один покупатель на 15 кв. метров.

Также в этих городах и районах теперь разрешены индивидуальные занятия спортом на улице, а также прогулки парами.

Выходить на улицы вместе могут не более двух человек при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок, - пояснили в пресс-службе Правительства Самарской области.

Решения по другим городам и районам области будут приниматься дополнительно. В целом же в регионе продлен режим самоизоляции до 18 мая. До 31 мая продлены требования по самоизоляции для людей старше 65 лет, а также требования к организациям соблюдать постановления санитарного врача и правила работы в режиме повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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