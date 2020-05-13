ЕГЭ в Самарской области в 2020 году перенесли на более поздний срок

13 Май 2020 2020-05-13T13:26:00+03:00

Они пройдут не 8 июня, как это планировалось ранее

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В министерстве просвещения России объявили о переносе ЕГЭ в Самарской области в 2020 году. Это касается всех регионов России. Дату назначат позже, сообщает сайт kp.ru.

Ранее были назначены даты дял проведения ЕГЭ с 8 июня. В Самарской области объясняли, что если ограничения не снимут к этому времени, то экзамен будет проходить в особой обстановке: помещения будут дезинфицировать, школьникам выдадут маски. Но теперь стараться не придется.

Пока новые даты заместитель министра просвещения Виктор Басюк не озвучил. Однако он указал, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения. В самом деле, полное снятие ограничений к 8 июня маловероятно, а масочный режим на экзамене может стать дополнительным стрессом для школьников.

Известно, что новые сроки ЕГЭ озвучат уже совсем скоро, их утвердит правительство страны.

Более того, в аттестат тем выпускникам, которые не собираются в вузы, могут поставить оценки по итогам года.

А вот ОГЭ в 9 классе планируют и вовсе отменить, также могут не пройти экзамены по русскому и математике.

ИСТОЧНИК KP.RU