Ждем грозу: в Самарской области сохраняется желтый уровень опасности

13 Май 2020 2020-05-13T15:38:14+03:00

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В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, сегодня, 13 мая, синоптики прогнозируют вечером грозу. Также возможен порывистый ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду.

– В связи с этим в области объявлен желтый уровень опасности. Горожанам не рекомендуется покидать свои дома. Кроме того, в ближайшие дни в регион придет похолодание. Ближайшей ночью также ожидается ветер и гроза, – говорится в сообщении.

В пятницу, 15 мая, ночью в Самарской области может сильно понизиться температура воздуха. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Днем не будет теплее 18 градусов. При этом во второй декаде мая средняя температура воздуха по прогнозам будет ниже нормы на 2 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU