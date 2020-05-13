2020-05-13T15:38:14+03:00
Общество

Ждем грозу: в Самарской области сохраняется желтый уровень опасности

А на днях в регион придет похолодание
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Горожанам рекомендуют не выходить из домовГорожанам рекомендуют не выходить из домовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Приволжском УГМС рассказали, какую погоду ждать жителям Самарской области в ближайшие дни. Так, сегодня, 13 мая, синоптики прогнозируют вечером грозу. Также возможен порывистый ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду.

– В связи с этим в области объявлен желтый уровень опасности. Горожанам не рекомендуется покидать свои дома. Кроме того, в ближайшие дни в регион придет похолодание. Ближайшей ночью также ожидается ветер и гроза, – говорится в сообщении.

В пятницу, 15 мая, ночью в Самарской области может сильно понизиться температура воздуха. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Днем не будет теплее 18 градусов. При этом во второй декаде мая средняя температура воздуха по прогнозам будет ниже нормы на 2 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самарской области обещают ночные заморозки до 0 градусов

Такие изменения погоды вызовет приближение фронтального раздела (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре запланировано благоустройство порядка 50 дворов
Почти 5000 предпринимателей региона получат субсидии от государства
Предпринимателей Самарской области приглашают на бесплатный мастер-класс «Как бизнесу после пандемии остаться нужным рынку?»
С 14 мая в Самаре перестанет ходить электробус
Депутат Денис Волков поблагодарил волонтеров за помощь в поздравлении ветеранов с Днем Победы
Александр Хинштейн о стройке в Иверском монастыре: «Работы сейчас точно остановлены»
Почти половина жителей Самарской области провела майские праздники на даче или на шашлыках
Ждем грозу: в Самарской области сохраняется желтый уровень опасности
На «Прогрессе» ввели режим вынужденного простоя до 31 мая
Проект для предпринимателей и самозанятых «Весна 2020»: как сохранить свое дело в условиях ограничений
В Самарской области выросло число нарушителей самоизоляции
Должен был «отмазать» от армии: в Самарской области задержали посредника во взятке
ЕГЭ в Самарской области в 2020 году перенесли на более поздний срок
У министра ЖКХ Самарской области отрицательный тест на коронавирус