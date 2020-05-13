Александр Хинштейн о стройке в Иверском монастыре: «Работы сейчас точно остановлены»

13 Май 2020 2020-05-13T16:21:04+03:00

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Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в интервью «КП-Самара» рассказал о том, как решается вопрос со стройкой на территории Иверского монастыря. Он уточнил, что сейчас в этой ситуации разбираются и он, и губернатор региона.

- Стройка сейчас точно остановлена. Тема очень деликатная. Мы понимаем, что часть объектов Иверского монастыря сегодня уже и так восстановлена, - отметил Александр Хинштейн.

Депутат подчеркнул, что узнал о ситуации из обращений в социальных сетях и после того, как увидел петицию, начал разбираться в вопросе. Также он подчеркнул, что ситуация неоднозначная.

- Должна быть проведена историко-культурная экспертиза. И без нее, а, насколько мне известно, ее пока нет, дальнейшие работы вести нельзя, - считает он.

По мнению депутата, найти решение, которое устроит всех, возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU