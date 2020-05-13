2020-05-13T16:21:04+03:00
Общество

Александр Хинштейн о стройке в Иверском монастыре: «Работы сейчас точно остановлены»

Депутат подчеркнул, что тема эта очень щепетильная
Поделиться:
Стройка на территории Иверского монастыря не понравилась самарцамСтройка на территории Иверского монастыря не понравилась самарцамФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в интервью «КП-Самара» рассказал о том, как решается вопрос со стройкой на территории Иверского монастыря. Он уточнил, что сейчас в этой ситуации разбираются и он, и губернатор региона.

- Стройка сейчас точно остановлена. Тема очень деликатная. Мы понимаем, что часть объектов Иверского монастыря сегодня уже и так восстановлена, - отметил Александр Хинштейн.

Депутат подчеркнул, что узнал о ситуации из обращений в социальных сетях и после того, как увидел петицию, начал разбираться в вопросе. Также он подчеркнул, что ситуация неоднозначная.

- Должна быть проведена историко-культурная экспертиза. И без нее, а, насколько мне известно, ее пока нет, дальнейшие работы вести нельзя, - считает он.

По мнению депутата, найти решение, которое устроит всех, возможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре запланировано благоустройство порядка 50 дворов
Почти 5000 предпринимателей региона получат субсидии от государства
Предпринимателей Самарской области приглашают на бесплатный мастер-класс «Как бизнесу после пандемии остаться нужным рынку?»
С 14 мая в Самаре перестанет ходить электробус
Депутат Денис Волков поблагодарил волонтеров за помощь в поздравлении ветеранов с Днем Победы
Александр Хинштейн о стройке в Иверском монастыре: «Работы сейчас точно остановлены»
Почти половина жителей Самарской области провела майские праздники на даче или на шашлыках
Ждем грозу: в Самарской области сохраняется желтый уровень опасности
На «Прогрессе» ввели режим вынужденного простоя до 31 мая
Проект для предпринимателей и самозанятых «Весна 2020»: как сохранить свое дело в условиях ограничений
В Самарской области выросло число нарушителей самоизоляции
Должен был «отмазать» от армии: в Самарской области задержали посредника во взятке
ЕГЭ в Самарской области в 2020 году перенесли на более поздний срок
У министра ЖКХ Самарской области отрицательный тест на коронавирус