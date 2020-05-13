2020-05-13T20:22:34+03:00
Общество

У самарских пенсионных отделений выстроились большие очереди из-за детских выплат

Горожане связывают это с проблемным доступом к госуслугам
Владислав КИРСАНОВ
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Люди образовали очередь в надежде получить деньгиЛюди образовали очередь в надежде получить деньгиФото: СОЦСЕТИ
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Очевидцы в социальных сетях рассказали, что сегодня в Самаре выстроились большие очереди у пенсионных отделений. Большинство из тех, кто пришел – родители, которые планируют получить детские выплаты от государства.

– Сейчас есть проблемы с доступом к порталу госуслуг. Там постоянно все зависает, видимо, слишком много людей хотят сразу оставить заявку, чтобы потом получить деньги. Поэтому люди и решили лично решить все проблемы, – сообщают очевидцы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил выплаты всем семьям, в которых есть дети от 3 до 15 лет включительно. Им заплатят по 10 тысяч рублей. Журналисты «Комсомольской правды-Самара» готовят материал на эту тему, в котором разберутся во всех обстоятельствах подобного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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