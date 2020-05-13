В Самаре рассказали, как предприниматели и крупный бизнес региона помогли региону в период пандемии

13 Май 2020 2020-05-13T21:18:39+03:00

В регионе за это время было сделано много добрых дел ФОТО: Правительство Самарской области

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с представителями крупнейший предприятий, малого и среднего бизнеса, а также общественниками и руководителями НКО. Все они осуществляли благотворительность в период борьбы с распространением коронавируса.

– Мы с вами встречаемся в очень непростой период для нашего региона и страны. Сегодня важнейшей задачей всех уровней власти, всего нашего общества является сохранение жизни и здоровья людей, противодействие распространению коронавирусной инфекции. И все участники совещания включились в эту работу: лично, трудовыми коллективами и организациями, – сказал Дмитрий Азаров.

В частности, АвтоВАЗ выделил несколько тысяч защитных костюмов, а также предоставил несколько десятков автомобилей для того, чтобы медики могли добираться на дом к пациентам. Руководитель Самарской региональной общественной организации медсестер Нина Косарева отметила, что 1,5 млн рублей были выделены из членских взносов на неотложные нужды социальных работников.

Аэропорт «Курумоч» предоставлял продуктовые наборы гражданам пожилого возраста, «КуйбышевАзот» предоставил защитные костюмы, очки и дезинфицирующие средства для сотрудников обсерватора, изготовил переходники латунные для аппаратов ИВЛ тольяттинской горбольницы №5.

Также ПАО «Т Плюс» провело закупку тест-системы для анализа на коронавирус для СПИД-центра, а индивидуальный предприниматель из Самары Эдуард Галстян организовал раздачу хлеба малоимущим.

Отдельно глава региона сказал об ученике 1 класса тольяттинской школы Марке Василике, который разбил свою копилку, чтобы помочь нуждающимся людям.

– Вот такие маленькие герои, такие маленькие благотворители, но точно с большим сердцем, живут рядом с нами, – заключил Дмитрий Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Хотел Лего и путешествие, но подожду»: первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом

Его примеру уже последовала маленькая Варя. Родители мальчишки надеются, что видео станет вирусным и люди вместе начнут бороться с коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU