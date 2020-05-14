В Самаре судят взяточника из УФСИН

14 Май 2020 2020-05-13T23:01:38+03:00

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В Самаре начался судебный процесс над высокопоставленным взяточником из УФСИН. Экс-заместитель начальника исправительной колонии уже достаточно долго находится под следствием. Как сообщала КП-Самара, летом 2019 года Дениса Шматова задержали, а затем уволили из ведомства.

Следствие подозревает эус-УФСИНовца в том, что он требовал с заключенных 250 тыс рублей за то, чтобы улучшить им условия содержания и перевести в вип-камеру. Неизвестно, занимался ли он до этого подобными делами, но в этот раз мужчине не повезло. И в камеру отправился уже он сам.

Расследование длится уже больше полугода. Сначала мужчину отправили в СИЗО на пять месяцев, затем Шматов попросился домой из-за обострения тяжелых заболеваний. И его отпустили, в первую очередь за то, что он пошел на сотрудничество со следствием.

Сейчас начался суд - в условиях пандемии, на заседание все пришли в масках. Заседания будут проходить в закрытом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU