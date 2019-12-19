«Я похудел на 20 кило»: бывший замначальника УФСИН, которого обвиняют во взятке, просится домой из-за болезни

Сегодня в Самарском районном суде рассмотрели вопрос об изменении меры пресечения для Дениса Шматова - еще несколько месяцев назад он занимал должность заместителя начальника УФСИН России по Самарской области, но его заподозрили в коррупции и уволили из системы.

Шматова, по решению суда, отправили в СИЗО, там он провел 5 месяцев. Сегодня следствие неожиданно обратилось в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения на домашний арест, и прокуратура это решение поддержала.

Сторона защиты объяснила это тем, что у полковника внутренней службы обострились тяжелые заболевания.

- Я лечился от онкологии несколько лет назад, проходил курс химиотерапии, - рассказал в суде сам Денис Шматов. - Тогда болезнь удалось победить, но меня поставили на учет в онкоцентре, я регулярно проходил обследования. В СИЗО мое состояние ухудшилось, анализы крови показали воспалительный процесс. Я потерял более 20 кг.

Денис Шматов (на фото слева) говорит, что похудел на 20 с лишним килограммФото: Александра БУДАЕВА

Однако, когда суд стал оглашать документы, которые следствие приложило к своему ходатайству, стало понятно, что следствие «смилостивилось» не только из-за состояния здоровья бывшего ФСИНовца. В октябре он заключил сделку со следствием - признал вину и выразил готовность к тесному сотрудничеству. В чем оно будет выражаться, пока не ясно, но следствие, видимо, такой сделкой осталось довольно.

Суд всей этой фактурой также оказался удовлетворен, и Дениса Шматова отпустили под домашний арест до 19 февраля 2020 года. Теперь он будет находиться не в СИЗО, а в своей квартире на улице Арцыбушевской с женой и ребенком. Ему запрещено, за некоторыми исключениями, выходить из квартиры, залезать в интернет, отправлять и получать письма, общаться с кем-то, кроме своих родственников, в том числе по телефону.

Напомним, громкое задержание Дениса Шматова 19 июля провели сотрудники областного Управления ФСБ и служба собственной безопасности региональной ФСИН. Позже уголовное дело возбудили по факту получения взятки.

Задержали полковника в июле этого годаФото: Оперативная съемка

По версии следствия, Шматов предложил двум заключенным из ИК-15 улучшить условия своего содержания. Стоимость услуг была оценена в 520 тысяч рублей. Переехать в VIP-камеры, по данным собственных источников корреспондентов «КП-Самара», могли Ирина Тюменцева и Оксана Пименова - женщин судят за организацию целого сообщества, которое перепродавало квартиры одиноких пенсионеров, а их владельцев вывозило в глухие деревни, где многие старики сгинули, как будто их и не было. А их недвижимость в Самаре была переоформлена на посторонних людей.

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