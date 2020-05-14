Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года: подтвердились 84 случая
Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 14 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 84 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 1246 человека. 194 из них выздоровели, 9 – скончались.
– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 9974 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 4712 жителя, в Московской области – 918. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 460 и 238 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 252245 человек, 53530 пациента выздоровели (5527 за прошедший день), 2305 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 93 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.
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Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 14 мая 2020 года (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU