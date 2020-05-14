Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года: подтвердились 84 случая

14 Май 2020 2020-05-14T10:37:57+03:00

Всего за сутки в России выявили 9974 заболевших инфекцией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число заболевших в Самарской области на 14 мая 2020 года составляет 1246 человек

Изменить размер текста: A A

Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 14 мая 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 84 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 1246 человека. 194 из них выздоровели, 9 – скончались.

– Всего за минувшие сутки в России выявили еще 9974 человек с COVID-19. Из них в Москве заболели 4712 жителя, в Московской области – 918. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 460 и 238 человек соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 252245 человек, 53530 пациента выздоровели (5527 за прошедший день), 2305 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 93 человек. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Самаре, последние новости на 14 мая 2020 года: рост числа заболевших и нарушителей самоизоляции

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 14 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU