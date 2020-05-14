Коронавирус в Самаре, последние новости на 14 мая 2020 года: рост числа заболевших и нарушителей самоизоляции

Стали известны последние новости про коронавирус в Самаре на 14 мая 2020 года. За минувшие сутки столица региона снова стала лидером по числу заболевших. Из выявленных к этой минуте 79 пациентов – 38 человек заболели именно в Самаре.

При этом, семеро из них контактировали с уже ранее заболевшими. У 31 человека выявлен коронавирус при диагнозе «внебольничная пневмония и ОРВИ». Общее число заболевших в столице губернии неумолимо приближается к 500. Уже сейчас подтвердился диагноз у 433 человек.

На втором месте после Самары идет Тольятти: там 311 заболевших. 129 пациентов зафиксировано в Сызрани. Всего же в Самарской области 1162 заболевших. 174 человека выздоровели и были выписаны, а еще девять – скончались.

Также растут темпы в области проведения тестов на заболевание. Их общее число в регионе превысило 80 тысяч и составляет 82100 исследований. Только за прошедшие сутки было сделано 2663 анализа.

Между тем, один из этих анализов показал отрицательный результат. Он принадлежит министру ЖКХ и энергетики Василию Мишину, чья близкая родственница заболела коронавирусом. У министра диагноз не подтвердился, однако он все равно проведет две недели на карантине. Также выявлен его контактный круг. Это небольшое количество человек находится под наблюдением.

Продолжает свою работу по контролю за соблюдением режима самоизоляции органы власти. На данный момент выявлен 151 новый нарушитель. Правоохранители, а также муниципальные и исполнительные власти продолжают составлять соответствующие протоколы. Ограничительные меры в регионе продлены до 18 мая. До этого времени необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.