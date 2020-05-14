Аналитика МТС: в первые майские праздники самарцы чаще оставались дома, во вторые – самоизолировались на природе

14 Май 2020 2020-05-14T10:42:58+03:00

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МТС проанализировала индекс цифровой активности городов-миллионеров в начале мая и выяснила, чем чаще всего занимались самарцы в праздничные дни. По данным оператора, в период с 1 по 4 мая резкий рост среди жителей Самары показали киберспортивные и геймерские сервисы, а с 9 по 11 мая потребление почти всех цифровых сервисов значительно снизилось – воспользовавшись хорошей погодой, самарцы устроили себе «цифровой детокс».

Популярность крупных киберспортивных платформ среди самарских интернет-пользователей в начале мая значительно выросла: количество обращений к Twitch.tv, worldofwarcraft.com, worldoftanks.ru, mafiaonline.ru, WASD.TV, battle.net и другим игровым ресурсам выросла по сравнению с 2019 годом более чем в 10 раз. При этом стриминговые платформы все чаще используются для общения и IRL-трансляций (IRL – in real life, демонстрация обычной жизни): пользователи показывают, как они готовят еду, танцуют, создают обучающие стримы в самых разных направлениях. По данным WASD.TV, за последний месяц количество стримов категории IRL выросло на 87%.

Выходные, посвященные Дню Победы, многие самарцы традиционно провели вдали от стационарных компьютеров, на даче или на природе. Это отразилось на потреблении цифровых сервисов: по сравнению с первыми днями мая самарцы заметно реже пользовались ресурсами для дистанционного образования, онлайн-кинотеатрами, менее активно общались в мессенджерах и приложениях для видеоконференций. На общем фоне небольшой рост показали телемедицинские сервисы, особенно актуальные для самарцев, уехавших за город и не имеющих возможности посетить обычную поликлинику.

Несмотря на снижение общего количества обращений интернет-пользователей, Самара по-прежнему остается лидером по индексу цифровой активности среди российских городов-миллионников. По сравнению с 2019 годом популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди самарцев выросла в 3-6 раз.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы

ИСТОЧНИК KP.RU