Число выздоровевших от коронавируса в Самаре на 14 мая 2020 года достигло почти 200 человек
Стало известно, что число выздоровевших в Самарской области от коронавируса по данным на сегодня, 14 мая, достигло почти 200 человек. В четверг в регионе выписали еще 20 пациентов. Таким образом, общее число излечившихся достигло 194 человек.
– Из специализированных больниц в Самаре и Тольятти выписали 12 пациентов. Еще восемь человек в столице губернии закончили амбулаторное лечение. У всех анализ на COVID-19 отрицательный, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Всего в Самарской области выявлено 1246 заболевших новым вирусом. 9 из них скончались. На лечении находятся 1043 пациента. Также в области продолжает действовать режим полной самоизоляции. С картой заболеваемости Самарской области можно ознакомиться по этой ссылке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 84 пациента в Самарской области
Всего в регионе зафиксировано 1246 случаев заражения новой инфекцией (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU