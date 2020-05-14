2020-05-14T12:00:49+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Самаре на 14 мая 2020 года достигло почти 200 человек

По данным на 14 мая 2020 года в Самарской области выздоровели почти 200 человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области излечились 194 человекаВсего в области излечились 194 человекаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, что число выздоровевших в Самарской области от коронавируса по данным на сегодня, 14 мая, достигло почти 200 человек. В четверг в регионе выписали еще 20 пациентов. Таким образом, общее число излечившихся достигло 194 человек.

– Из специализированных больниц в Самаре и Тольятти выписали 12 пациентов. Еще восемь человек в столице губернии закончили амбулаторное лечение. У всех анализ на COVID-19 отрицательный, – сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Всего в Самарской области выявлено 1246 заболевших новым вирусом. 9 из них скончались. На лечении находятся 1043 пациента. Также в области продолжает действовать режим полной самоизоляции. С картой заболеваемости Самарской области можно ознакомиться по этой ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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