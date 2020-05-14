Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России

14 Май 2020 2020-05-14T11:58:14+03:00

Билайн совместно с экспертами в сфере пчеловодства объявляет о запуске информационной платформы, призванной сократить риски массовой гибели пчел

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Информационная платформа «Спаси пчел» основана на обобщении опыта взаимодействия пчеловодов и фермеров в ряде регионов России, является бесплатной для всех пользователей и представляет собой сервис добровольного sms-информирования между сторонами в период обработки полей средствами химической защиты растений.

Для России основным опылителем является медоносная пчела, и в 2019 году проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы – гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и составила порядка 80 тыс. Согласно исследованиям ученых, одной из основных причин гибели насекомых-опылителей является неправильное применение пестицидов, в том числе, с содержанием неоникотиноидов, часто используемых для обработки рапса.

Платформа будет бесплатной для всех пользователей

Принцип работы платформы заключается в обеспечении оперативных уведомлений между фермерами и пчеловодами в периоды необходимой обработки сельскохозяйственных культур средствами защиты растений.

Не раскрывая данных о местоположении полей и пасек, платформа будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Для подключения к платформе достаточно пройти регистрацию и отметить на карте пасеки и поля. Далее фермер указывает дату и время плановой обработки полей, а пчеловод в свою очередь получает sms-оповещение, если его пасека находится в радиусе 7 км от обрабатываемого поля.

Опыт пчеловодов, уже пострадавших от гибели пчел, показывает, что такое оповещение целесообразно производить как минимум за 3 дня до планируемой обработки полей. Это позволит своевременно принять меры, необходимые для снижения риска отравления пестицидами. Например, перевезти ульи в безопасное место.

Регистрация и информирование об обработке полей будет добровольным.

ИСТОЧНИК KP.RU