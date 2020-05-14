2020-05-14T11:58:14+03:00
Общество

Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России

Билайн совместно с экспертами в сфере пчеловодства объявляет о запуске информационной платформы, призванной сократить риски массовой гибели пчел
Поделиться:
Платформа «Спаси пчел» будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидамиПлатформа «Спаси пчел» будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами
Изменить размер текста:

Информационная платформа «Спаси пчел» основана на обобщении опыта взаимодействия пчеловодов и фермеров в ряде регионов России, является бесплатной для всех пользователей и представляет собой сервис добровольного sms-информирования между сторонами в период обработки полей средствами химической защиты растений.

Для России основным опылителем является медоносная пчела, и в 2019 году проблема исчезновения пчел приняла катастрофические масштабы – гибель пчелосемей была зафиксирована в 30 регионах и составила порядка 80 тыс. Согласно исследованиям ученых, одной из основных причин гибели насекомых-опылителей является неправильное применение пестицидов, в том числе, с содержанием неоникотиноидов, часто используемых для обработки рапса.

Платформа будет бесплатной для всех пользователей

Платформа будет бесплатной для всех пользователей

Принцип работы платформы заключается в обеспечении оперативных уведомлений между фермерами и пчеловодами в периоды необходимой обработки сельскохозяйственных культур средствами защиты растений.

Не раскрывая данных о местоположении полей и пасек, платформа будет автоматически предупреждать пчеловодов об обработке ближайших полей пестицидами. Для подключения к платформе достаточно пройти регистрацию и отметить на карте пасеки и поля. Далее фермер указывает дату и время плановой обработки полей, а пчеловод в свою очередь получает sms-оповещение, если его пасека находится в радиусе 7 км от обрабатываемого поля.

Опыт пчеловодов, уже пострадавших от гибели пчел, показывает, что такое оповещение целесообразно производить как минимум за 3 дня до планируемой обработки полей. Это позволит своевременно принять меры, необходимые для снижения риска отравления пестицидами. Например, перевезти ульи в безопасное место.

Регистрация и информирование об обработке полей будет добровольным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
В Самарской области снова зафиксирован рост нарушителей самоизоляции
В Самаре началось строительство школы на 5-й просеке
Стало известно, сколько человек в Самарской области находятся под наблюдением на коронавирус
Александр Фетисов о доигровке РПЛ: «Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации»
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
Число выздоровевших от коронавируса в Самаре на 14 мая 2020 года достигло почти 200 человек
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 84 пациента в Самарской области
В Самарской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса
Врач-инфекционист о коронавирусе в Самарской области: «После майских ждем вспышку в селах»
Аналитика МТС: в первые майские праздники самарцы чаще оставались дома, во вторые – самоизолировались на природе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года: подтвердились 84 случая
Некоторые районы Самары останутся без горячей воды на 10 дней
В Самаре состоится практикум «Формируем кейсы для бизнеса в условиях пандемии по практическим запросам»
В Самаре «Веста» столкнулась с мотоциклистом
Неделя предпринимательства: осталось 2 недели до главного бизнес-события региона 2020
В Самарской области мужчина не собирался платить штраф за пьяную езду
Для предпринимателей Самарской области работает «горячая линия»
В маске, но не медицинской: в Самаре задержали опасного грабителя с пистолетом
В Самаре напротив «Звезды» сбили бабушку, которая решила перейти дорогу
В Самаре судят взяточника из УФСИН
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года выросло до 1246
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 14 мая 2020 года: +15 заболевших за сутки, более 300 человек всего