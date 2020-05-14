Александр Фетисов о доигровке РПЛ: «Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации»

14 Май 2020 2020-05-14T12:22:11+03:00

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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о вопросе возобновления чемпионата России, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По мнению вице-губернатора Самарской области, риск заболевания существует для игроков и сотрудников клуба в случае продолжения турнира.

– Уже понятно, что клубы понесут расходы, связанные с различными тратами, которые не могли быть учтены в бюджете на сезон. «Крылья Советов» сейчас, как и другие команды, не могут получать доходы ни от продажи билетов и атрибутики, ни от спонсоров, – цитирует Фетисова ТАСС.

Также он отметил, что продление контрактов с игроками, чьи соглашения истекают 31 мая, будет решаться с тренерским штабом. «Крылья Советов» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Возобновление чемпионата возможно не раньше середины-конца июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU