2020-05-14T12:22:11+03:00
Спорт

Александр Фетисов о доигровке РПЛ: «Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации»

«Крылья Советов» на данный момент занимают предпоследнее место в турнирной таблице
Владислав КИРСАНОВ
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По мнению Александра Фетисова, здоровье сотрудников клуба и футболистов в приоритетеПо мнению Александра Фетисова, здоровье сотрудников клуба и футболистов в приоритетеФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о вопросе возобновления чемпионата России, который был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По мнению вице-губернатора Самарской области, риск заболевания существует для игроков и сотрудников клуба в случае продолжения турнира.

– Уже понятно, что клубы понесут расходы, связанные с различными тратами, которые не могли быть учтены в бюджете на сезон. «Крылья Советов» сейчас, как и другие команды, не могут получать доходы ни от продажи билетов и атрибутики, ни от спонсоров, – цитирует Фетисова ТАСС.

Также он отметил, что продление контрактов с игроками, чьи соглашения истекают 31 мая, будет решаться с тренерским штабом. «Крылья Советов» находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице. Возобновление чемпионата возможно не раньше середины-конца июня.

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Что случится с «КС», если в России решат доиграть чемпионат, завершить его или провести турнир за право выступать в РПЛ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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