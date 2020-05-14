2020-05-14T14:13:55+03:00
Новости компаний

МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса

Пользователям портала МегаФон Игры теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр
Поделиться:
МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMESМегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES
Изменить размер текста:

МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала МегаФон Игры теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

На портале МегаФон Игры появились наборы современного оружия и снаряжения для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса МегаФона. Поклонники игры ArcheAge смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счёта мобильного телефона.

«Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала МегаФон Игры увеличилась в 2,5 раза, - отмечает Андрей Кушнарев, генеральный директор МегаЛабс. - Партнерство с MY.GAMES – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам».

«Мы очень рады тому, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них — особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи», — прокомментировал новость Василий Магурян, CEO MY.GAMES.

Портал МегаФон Игры предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.

Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса облачного гейминга Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
В Самарской области снова зафиксирован рост нарушителей самоизоляции
В Самаре началось строительство школы на 5-й просеке
Стало известно, сколько человек в Самарской области находятся под наблюдением на коронавирус
Александр Фетисов о доигровке РПЛ: «Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации»
Общее дело: Билайн запускает информационную платформу, призванную сократить массовую гибель пчел в России
Число выздоровевших от коронавируса в Самаре на 14 мая 2020 года достигло почти 200 человек
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 84 пациента в Самарской области
В Самарской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса
Врач-инфекционист о коронавирусе в Самарской области: «После майских ждем вспышку в селах»
Аналитика МТС: в первые майские праздники самарцы чаще оставались дома, во вторые – самоизолировались на природе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года: подтвердились 84 случая
Некоторые районы Самары останутся без горячей воды на 10 дней
В Самаре состоится практикум «Формируем кейсы для бизнеса в условиях пандемии по практическим запросам»
В Самаре «Веста» столкнулась с мотоциклистом
Неделя предпринимательства: осталось 2 недели до главного бизнес-события региона 2020
В Самарской области мужчина не собирался платить штраф за пьяную езду
Для предпринимателей Самарской области работает «горячая линия»
В маске, но не медицинской: в Самаре задержали опасного грабителя с пистолетом
В Самаре напротив «Звезды» сбили бабушку, которая решила перейти дорогу
В Самаре судят взяточника из УФСИН
Число зараженных коронавирусом в Самарской области на 14 мая 2020 года выросло до 1246
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 14 мая 2020 года: +15 заболевших за сутки, более 300 человек всего