2020-05-14T20:15:53+03:00
Здоровье

Количество зараженных коронавирусом в Самарской области растет быстрее, чем в России

Темпы прироста в среднем составляют 7,7 процентов, в стране коэффициент ниже - 4,5%
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре продолжают бороться с коронавирусомВ Самаре продолжают бороться с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области подсчитали темпы прироста заболеваемости коронавирусом. Средненедельный показатель - 7,7%, по России это 4,5%. Также в Роспотребнадзоре назвали показатель заболеваемости на 100 тыс. населения - 39,14.

На заседании оперативного штаба региона поделились и другими цифрами: так, в удовлетворительном состоянии находятся 67,4% пациентов. И только 3,2% пациентов в тяжелом состоянии.

Принимать больных коронавирусом готовы 2641 койка. В министерстве здравоохранения уже разработали план, как еще больше нарастить их количество, чтобы свободны всегда были 50% коек. Это одно из требований для снятия ряда ограничений.

Напомним, что на 14 мая в регионе выявлено 1246 случаев заражения новой коронавирусной инфекции. 194 человека поправились, 9 человек умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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