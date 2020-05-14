2020-05-14T20:37:57+03:00
Общество

В Самарской области коронавирусом чаще заболевают женщины

Среди всех заболевших 53% - представительницы прекрасного пола
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По сообщению оперштаба, 53% всех заболевших – женщины, «чуть больше 46%» - мужчины.По сообщению оперштаба, 53% всех заболевших – женщины, «чуть больше 46%» - мужчины.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области коронавирус чаще цепляется к женщинам, чем к мужчинам. Об этом свидетельствуют цифры, озвученные на совещании оперативного штаба. Среди всех заболевших 53% - представительницы прекрасного пола.

- Анализ структуры заболеваемости показал, что 53% из тех, у кого выявили COVID-19, это женщины, чуть больше 46% - мужчины, - говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, за последние сутки в регионе COVID-19 подтвердили у 84 человек. Всего в Самарской области инфекцию подхватили 1 246 человек. Сегодня, 14 мая, стало известно, что коронавирус подхватил министр энергетики и ЖХК региона Василий Мишин. Сейчас проверяют всех, с кем он контактировал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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