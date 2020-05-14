В Самарской области от коронавируса вылечились еще 39 человек

14 Май 2020 2020-05-14T21:09:04+03:00

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В четверг, 14 мая, в Самарской области от коронавируса вылечились 39 пациентов. Из специализированных Самары и Тольятти больниц врачи выписали 30 человек, еще девять жителей региона завершили амбулаторное лечение, сообщает оперативный штаб. Таким образом, всего с болезнью справились 233 жителя региона.

- В настоящее время состояние всех выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус отрицательные. Пациенты выписаны с необходимыми рекомендациями, - отметили в оперштабе.

Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 84 жителей Самарской области. Общее число заразившихся – 1 246.

При этом в процентном соотношении коронавирус в регионе чаще подхватываю женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU