2020-05-14T21:09:04+03:00
Общество

В Самарской области от коронавируса вылечились еще 39 человек

Их уже выписали
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Таким образом, всего с болезнью справились 233 жителя региона.Таким образом, всего с болезнью справились 233 жителя региона.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В четверг, 14 мая, в Самарской области от коронавируса вылечились 39 пациентов. Из специализированных Самары и Тольятти больниц врачи выписали 30 человек, еще девять жителей региона завершили амбулаторное лечение, сообщает оперативный штаб. Таким образом, всего с болезнью справились 233 жителя региона.

- В настоящее время состояние всех выздоровевших удовлетворительное. Анализы на коронавирус отрицательные. Пациенты выписаны с необходимыми рекомендациями, - отметили в оперштабе.

Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердили у 84 жителей Самарской области. Общее число заразившихся – 1 246.

При этом в процентном соотношении коронавирус в регионе чаще подхватываю женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре врачи, работающие с больными коронавирусом, получили федеральные выплаты
Еще 17 компаний из Самарской области могут стать системообразующими
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 39 человек
В Самарской области коронавирусом чаще заболевают женщины
Количество зараженных коронавирусом в Самарской области растет быстрее, чем в России
В Самарской области автоматически продлят действие активированных социальных транспортных карт
В Самаре передвинули сроки приема показаний счетчиков холодной воды
В Самарской области прогнозируют заморозки до -2
В Самаре больше чем на месяц перекроют улицу Физкультурную
В Самарской области полностью восстановили движение электричек
Транспорт направлен в объезд: в Самаре дерево упало на проезжую часть
Несчастная любовь: в Сызрани мужчина забрался на вышку и отказывается спускаться
МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
В Самарской области снова зафиксирован рост нарушителей самоизоляции
В Самаре началось строительство школы на 5-й просеке