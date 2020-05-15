2020-05-14T23:37:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 15 мая 2020 года: снова заразились медики

Рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти на 15 мая 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Медики продолжают лечить пациентов с коронавирусомМедики продолжают лечить пациентов с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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336 зараженных пациентов, 25 новых случаев, магазины на карантине - рассказываем последние новости коронавируса в Тольятти на 15 мая 2020 года.

Автомобильная столица остается на втором месте по количеству зараженных коронавирусом после Самары. Но вот темпы прироста здесь в последнее время снизились. На крупнейшем градообразующем предприятии города болеют семь сотрудников. Но количество человек в карантине на АВТОВАЗе снизилось до 10. Предприятие с 18 мая снова приступает к работе - при этом всех работников просят соблюдать санитарные правила и обещают всем выдать новые многоразовые маски.

На оперативном штабе рассказали о ситуации с коронавирусом в Тольятти на 15 мая 2020 года. Во-первых, за минувшие сутки в городе появилось еще четыре зараженных коронавирусом сотрудника медучреждений, один новый случай зарегистрировали в психоневрологическом диспансере, где до этого была вспышка заболеваемости.

Стало известно, что открылись магазины, где до этого нашли сотрудников с коронавирусом, об этом в фейсбуке написал депутат Павел Турков.

Также в Тольятти теперь будут просить анкету у всех граждан, которые приедут на поезде, также, как раньше делали и делают в Самаре.

В Тольятти продолжает действовать масочный режим. Носить маски нужно в магазинах и общественном транспорте. На штабе предложили штрафовать за несоблюдение такого режима.

Врач-инфекционист из Тольятти рассказал всю правду о лечении коронавируса и о том, почему заражаются медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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