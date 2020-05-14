"Вирус проникает через глаза": врач-инфекционист из Тольятти рассказал, вредны ли ИВЛ при коронавирусе и почему болеют медики

Тольятти в Самарской области занимает второе место по числу зараженных коронавирусом. Официально таких пациентов 311 - это те, у кого COVID-19 подтверждают тесты. Однако, сами врачи признают: на инфекционные койки попадают люди с пневмониями, которые по клинической картине соответствуют коронавирусной, но тесты ничего не показывают. Такие пациенты тоже получают специфическое лечение. Одной из первых на борьбу встала больница №5. Заместитель главного врача по инфекционным отделениям Николай Карвашкин рассказал, как здесь лечат больных с коронавирусом, почему не стоит уходить в COVID - диссиденты и стоит ли ждать всплеска заболеваемости в Самарской области.

"Всплеск будет в селах, где до больниц еще добраться нужно"

Я 12 лет работаю в этой больнице и ни разу за это время не видел столько пневмоний. Это ужасающее количество. Поэтому мне очень грустно видеть, как в интернете отстаивают мнение, что это просто какая-то страшилка. Поверьте, это страшно: обычно в апреле-мае уже очень мало больных, а в этом году все по-другому.

Я беспокоюсь о том, как будет развиваться ситуация после майских праздников. Я честно скажу, что не считаю принятые меры хоть какими-то: нет нормального карантина. С ребенком в лес нельзя, а ехать на работу в переполненном автобусе можно. Две недели назад в Москве были столпотворения в метро - вы сами видите, в какие цифры это вылилось.

Посмотрите, как пошла вверх кривая заболеваемости в регионах, когда домой вернулись из столицы е, кто снимал там жилье. И я боюсь того, что будет после майских праздников, когда все поехали в деревни к родным. Всплеск заболеваемости может произойти в селах, а там даже медпомощи нет. Контингент при этом пожилой, у них риск тяжелого течения болезни выше многократно.

Я думаю, что тяжелым будем весь май, в лучшем случае немного легче будет в июне.

Николай Каравашкин рассказал о том,как тольяттинцев лечат от коронавируса

"Пациент был под ИВЛ больше двух недель и выжил"

Сейчас нет какого-то стопроцентно эффективного лечения, проверенных лекарств. Используем препараты из временных рекомендаций Минздрава РФ и ВОЗ. При тяжелом состоянии пациента, помещаем его в реанимацию, обеспечиваем принудительную подачу кислорода через ИВЛ.

Я не вижу никаких необратимых изменений от ИВЛ. У нас их не бывает. На днях выписали пациента, который больше двух недель находился на ИВЛ, лежал с трахеостомом. Болел тяжело, но сейчас выписан в удовлетворительном состоянии.

Стоит понимать, что после COVID-19 в легких остается фиброз, такова специфика заболевания. Переболевший уже не будет спринтером, негативное воздействие на дыхательную деятельность коронавирус точно окажет. Но это влияет сама болезнь.

"Глаза - самый уязвимый участок для вируса"

В нашей службе за два месяца никто не заразился. Все положенные средства защиты в больнице есть. Другое дело, что инфекционисты к таким мерам привычны, мы соблюдаем их всегда - коронавирус не самая опасная инфекция, которую можно подхватить. А вот те, кто "перепрофилировался", конечно же с трудом отказываются от своих методов работы, привыкают к новым реалиям. И пока все от санитарки до медесестры и врача не поймут, что такие меры это не чья-то прихоть, а залог их безопасности, то угроза заражения будет сохраняться.

О мерах безопасности не стоит забывать никому. Сейчас все обсуждают, нужно ли носить маски. Даже самая простая маска снижает риск аэрозольного заражения. Вирус проникает через слизистые поверхности. Человеку свойственно трогать лицо, маска этому мешает. И по своему опыту я хочу сказать, что также важно защищать зрение. Глаза наиболее уязвимы для вируса. Носите солнцезащитные очки, благо уже лето. Из-за пренебрежения очками и защитными экранами чаще всего и происходят заражения медиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/776458" frameborder="0"></iframe> 68 медиков, погибших из-за COVID-19.Врачи, медсестры, санитары… Все они были на передовой, сражались с коронавирусом. Но COVID-19 унёс их жизни. Вспомним их всех поимённо…

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