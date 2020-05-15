На улицы Самары вернут электробус
Трамвайно-троллейбусное управление Самары сообщило, что в ближайшее время электробусы вернутся на дороги города. Напомним, ранее ведомство рассказало, что с 14 мая муниципальный 108-й маршрут прекращает перевозку пассажиров. Именно по нему и ходил электробус.
– Вопрос по закупке данного вида транспорта пока не стоит. Но в ближайшие дни будет подписано соглашение о продлении срока эксплуатации. Электробус снова будет в строю, – сообщили в ТТУ.
Отметим, что маршрут № 108 ходил от Южного города до Губернского рынка. В сутки он выполнял шесть рейсов. Его отмена была связана с окончанием срока договора на опытную эксплуатацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU