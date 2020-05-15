2020-05-15T10:18:49+03:00
Общество

На улицы Самары вернут электробус

Ранее сообщалось, что у транспорта закончился срок опытной эксплуатации
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
В ближайшие дни будет продлен срок эксплуатацииВ ближайшие дни будет продлен срок эксплуатацииФото: соцсети
Изменить размер текста:

Трамвайно-троллейбусное управление Самары сообщило, что в ближайшее время электробусы вернутся на дороги города. Напомним, ранее ведомство рассказало, что с 14 мая муниципальный 108-й маршрут прекращает перевозку пассажиров. Именно по нему и ходил электробус.

– Вопрос по закупке данного вида транспорта пока не стоит. Но в ближайшие дни будет подписано соглашение о продлении срока эксплуатации. Электробус снова будет в строю, – сообщили в ТТУ.

Отметим, что маршрут № 108 ходил от Южного города до Губернского рынка. В сутки он выполнял шесть рейсов. Его отмена была связана с окончанием срока договора на опытную эксплуатацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 14 мая в Самаре перестанет ходить электробус

Договор на опытную эксплуатацию окончен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В самарском минздраве объяснили, почему выплаты врачам за работу с коронавирусом получились разными
Самарские таможенники задержали партию контрафактных смартфонов на 100 млн рублей
В Самарской области браконьер наловил раков на 43 тысячи рублей
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 56 пациентов в Самарской области
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
В Тольятти состоялся суд над иностранцем, который пытался дать взятку полицейским
Число заболевших коронавирусом в Самарской области перевалило за 1300 человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 15 мая 2020 года: подтвердились 56 случаев
Пришлось вскрывать дверь: в Самарской области пятерых детей передали в органы опеки
Мужчину из Тольятти будут судить за угон мопеда
В Самарской области из реки достали тело мертвого рыбака, которого искали с 25 апреля
На улицы Самары вернут электробус
В Самарской области мужчина обманул государство почти на 60 тысяч рублей