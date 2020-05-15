Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 56 пациентов в Самарской области

15 Май 2020 2020-05-15T12:26:32+03:00

На этот раз большинство зараженных в Тольятти, есть приезжий из Казахстана

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал, как и где заболели новые инфицированные в регионе. Напомним, всего в губернии 1302 пациента с COVID-19, за последние сутки было выявлено 56 человек.

– 24 человека зафиксировано в Тольятти, 21 – в Самаре. Пятеро в Сызрани, еще двое – в Ставропольском районе. По одному пациенту добавилось в Новокуйбышевске, Жигулевске, Кинеле и Волжском районе, – говорится в сообщении.

13 из них контактировали ранее с уже заболевшими. 8 таких человек в Самаре, четверо – в Тольятти и один в Сызрани. У 42 жителей региона обнаружен коронавирус с диагнозом «внебольничная пневмония и ОРВИ». Еще один человек обследован как прибывший из другой страны. Он был в Казахстане. На лечении в области остаются 1060 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU