Коронавитрус в Самаре на 15 мая 2020: в зоне риска женщины и заболевший министр

Количество заболевших коронавирусом в Самарской области растет быстрее, чем в целом по стране, женщины заражаются чаще мужчин, COVID-19 нашли у министра. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 15 мая 2020.

В целом по области, по состоянию на утро 15 мая, за последние сутки зарегистрировали 84 новых случаев заболевания коронавирусом. 36 из них – в Самаре. Выросло и число выздоровевших. За сутки из больниц региона выписали 39 человек. Таким образом, всего с болезнь справились 233 жителя области.

Однако есть и неутешительные новости. Темп заражения коронавирусом в Самарской области выше, чем в целом по стране. Средненедельный показатель нашего региона – 7,7%, а по России – 4,5%.

Растет и число нарушителей самоизоляции. За прошедшие сутки власти и полиция поймали на улицах 148 нарушителей. На них составили протоколы. Напомним, что режим самоизоляции в Самарской области действует до 18 мая.

Не щадит никого

У министра энергетики и ЖКХ Самарской области Василия Мишина все-таки обнаружили коронавирус. Ранее сообщалось, что тест дал отрицательный результат. Однако вечером 14 мая оперативный штаб объявил, что медики нашли COVID-19 в организме Мишина.

Министр и так был на карантине - ранее коронавирус обнаружили у одного из родственников чиновника. Также на карантин отправились все, кто общался с Василием Мишиным, а помещения в министерстве тщательно дезинфицируют. Кроме того, у всех сотрудников ведомства проверяют температуру перед началом рабочего дня.

На посту Мишина временно сменил Сергей Лукьянов. Он назначен исполняющим обязанности министра энергетики и ЖКХ региона.

В джазе в основном девушки

На совещании оперативного штаба Самарской области, которое прошло 14 мая, озвучили, кто чаще заражается коронавирусом – мужчины или женщины. Оказалось, что большинство заболевших – представительницы прекрасного пола.

- Анализ структуры заболеваемости показал, что 53% из тех, у кого выявили COVID-19, это женщины, чуть больше 46% - мужчины, - говорится в сообщении оперштаба.