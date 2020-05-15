18-летняя самарчанка стала единственной финалисткой онлайн-прослушиваний в ГИТИС из Поволжья

15 Май 2020 2020-05-15T13:47:59+03:00

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МТС подвела итоги онлайн-прослушиваний в ГИТИС, прошедших в рамках федерального социально-благотворительного проекта «Поколение М». Два дня педагог актерского факультета ведущего театрального ВУЗа страны Екатерина Николаева вела прослушивания абитуриентов в онлайн-формате. Для участия в этом прослушивании нужно было пройти предварительную регистрацию на сайте «Поколения М» и подготовить обязательную программу – стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера.

В онлайн-кастинге приняли участие подростки с Дальнего Востока, Урала, Сибири, Центральной России и других регионов. Восемь человек успешно прошли предварительные прослушивания. Среди лучших оказалась и ученица 11 класса школы № 90 из Самары Алина Латыпова. Она стала единственной участницей из Поволжья, прошедшей предварительные испытания и рекомендованной к участию во втором туре прослушиваний, который состоится в Москве после снятия всех ограничений. На суд педагога ГИТИС Алина Латыпова представила несколько номеров, наиболее впечатляющим из которых оказалось исполнение песни «Реченька» Аллы Пугачевой.

«Я планирую в этом году поступать в московский вуз, поэтому подписана на несколько тематических пабликов ВКонтакте. В одном из них увидела информацию об онлайн-прослушиваниях в ГИТИС, зарегистрировалась и очень серьезно подошла к подготовке. Теперь, как и многие другие, жду, когда закончится карантин и можно будет поехать в столицу подавать документы. Очень рассчитываю на то, что победа в онлайн-этапе прослушивания «Поколения М» поможет исполнить мою мечту и стать студенткой ГИТИСа», - рассказала Алина.

«Самарские школьники традиционно показывают очень хорошие результаты в проекте «Поколение М» - за прошедшие годы наши ребята не раз становились лучшими в самых разных творческих конкурсах, выходили на сцену вместе со столичными звездами, выставляли свои картины в Третьяковской галерее. В прошлом году мы провели в Самарской области несколько крупных оффлайн-мероприятий, благодаря которым несколько сотен школьников из Самары, Тольятти и других населенных пунктов губернии смогли продемонстрировать свои способности и сделать первые шаги к творческой профессии. Сейчас все мероприятия «Поколения М» проходят в онлайн-формате, но интерес к ним не спадает, что говорит о высокой востребованности инструментов для дистанционного развития детей. Прошедший онлайн-кастинг вызвал настоящий ажиотаж среди подростков, мечтающих стать актерами, поэтому в ближайшее время мы планируем провести онлайн-прослушивания в ГИТИС и для других творческих направлений», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

ИСТОЧНИК KP.RU