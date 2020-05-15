2020-05-15T13:26:42+03:00
Общество

Количество исследований на коронавирус в Самарской области превысило 90 тысяч

За минувшие сутки в регионе было сделано 4523 теста на новое заболевание
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе подтвердился диагноз у 1302 человекВ регионе подтвердился диагноз у 1302 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал, сколько тестов было сделано в регионе. Напомним, на сегодняшний день в губернии выявлено 1302 заболевших, 233 из них выздоровели, еще девять – скончались.

– За минувшие сутки было проведено 4523 исследования на COVID-19. Всего таких тестов сделано 90288. Под наблюдением врачей остаются 568 человек, – говорится в сообщении.

Также в области заготовили койки для больных инфекцией. Сейчас в регионе 2641 место для заболевших, из них 1474 с кислородом и 384 реанимационные. До 18 мая продолжают действовать ограничительные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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