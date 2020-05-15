В Самаре на месяц перекроют еще одну улицу

15 Май 2020 2020-05-15T16:31:09+03:00

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Администрация Самары сообщила, что завтра, 16 мая, будет ограничено движение транспорта по улице Рабочей. Речь идет об участке от улицы Буянова до улицы Арцыбушевской.

– Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением ремонтных работ, и заранее планировать свой маршрут следования, – говорится в сообщении.

Схема объезда ФОТО: Администрация Самары

На этом отрезке улицы проведут работы по техническому перевооружению теплотрассы, которое продлится в течение месяца и будет завершено 15 июня 2020 года. Отметим, что ранее для тех же мер была перекрыта улица Физкультурная.

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ИСТОЧНИК KP.RU