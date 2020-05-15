В Самаре на месяц перекроют еще одну улицу
Администрация Самары сообщила, что завтра, 16 мая, будет ограничено движение транспорта по улице Рабочей. Речь идет об участке от улицы Буянова до улицы Арцыбушевской.
– Просим горожан с пониманием относиться к мерам, предпринимаемым в связи с проведением ремонтных работ, и заранее планировать свой маршрут следования, – говорится в сообщении.
Схема объезда ФОТО: Администрация Самары
На этом отрезке улицы проведут работы по техническому перевооружению теплотрассы, которое продлится в течение месяца и будет завершено 15 июня 2020 года. Отметим, что ранее для тех же мер была перекрыта улица Физкультурная.
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ИСТОЧНИК KP.RU