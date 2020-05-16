2020-05-16T01:48:34+03:00
Общество

17 мая жителям Самары раскажут, как жить дальше

Власти обещают именно в этот день рассказать, будут ли сниматься ограничения с 18 мая
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители уже готовы к послаблениям режимаЖители уже готовы к послаблениям режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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17 мая самарские власти намерены принять решение о том, как будет область жить дальше - после 18 мая. Напомним, что в своем постановлении, опубликованном 11 мая, Дмитрий Азаров продлил ограничения до 18 мая. Все это связано с борьбой с новой коронавирусной инфекцией. На данный момент в регионе 1302 зараженных COVID-19. Но и процесс выздоровления идет очень активно.

На данный момент у правительства имеется четкий план по выходу из режима самоизоляции. В нем прописано, что будет открыто в первую очередь, что во вторую и когда люди смогут полноценно выходить на прогулки и посещать рестораны.

Однако, пока власти готовятся к тому, чтобы принять первый этап снятия ограничений. Для этого нужно выполнение ряда условий - низкий коэффициент распространения коронавируса, 50% свободных коек. 17 мая на оперативном штабе эти вопросы обсудят с главным санитарным врачом. За Роспотребнадзором - последнее слово. Возможно, 17 мая будут сняты какие-то ограничения в Самаре или Тольятти, но более вероятно, что пока что просто расширится список районов, где будут сниматься ограничения и людям разрешат ходить в парки, а магазинам с непродовольственными товарами - открыться.

Обычно заседания оперативного штаба проходят по вечерам. И уже в полночь на сайте правительства появляются соответствующие постановления. КП-Самара будет держать читателей в курсе дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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