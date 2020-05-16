Лечить больных с коронавирусом будут еще в трех больницах Самарской области

16 Май 2020 2020-05-16T12:11:37+03:00

Речь идет об одной из больниц в Самаре и двух районных ЦРБ

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В Самарской области появляются новые койки для больных коронавирусом. Так, лечением таких пациентов займутся в самарской городской больнице №4, которую ранее закрывали на карантин, когда в отделении пульмонологии заразились инфекцией пациенты и врачи. Здесь уже перепрофилировали 120 коек, а сотрудники отделений получили все необходимые средства защиты.

Еще 120 коек в ближайшее время появится в Ставропольской районной больнице. В районе уже зафиксировано 65 случаев заражений коронавирусной инфекцией. 70 коек появится в Волжской больнице - в этом районе 35 зараженных.

Еще 100 коек будет в клиниках СамГМУ. Всего же готовы принимать пациентов 2761 койка в регионе. Стоит отметить, что здесь лечат не только тех, у кого диагноз подтвержден лабораторными тестами, но и людей с тяжелыми пневмониями, когда их клиническая картина похожа на коронавирусную. Именно поэтому занято больше коек, чем официальное количество больных.

ИСТОЧНИК KP.RU