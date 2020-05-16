Самарцам объяснили, кто получит региональную выплату безработным

16 Май 2020 2020-05-16T16:13:24+03:00

Выплату в 5000 рублей получит однократно каждый гражданин, который имеет на нее право

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На сайте правительства опубликовано постановление правительства Самарской области, в котором утвержден порядок выплаты регионального пособия безработным гражданам, пострадавшим из-за борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее samara.kp.ru уже рассказывали, кому положены новые региональные выплаты. Их получат безработные, которые стали таковыми на 1 апреля 2020 года и соответствуют одному из критериев: это граждане предпенсионного возраста, уволенные с военной службы и жены-мужья таких бывших военнослужащих, вчерашние студенты среднего профессионального образования от 18 до 20 лет, инвалиды, бывшие заключенные, вышедшие на свободу в 2020 году.

В постановлении правительства прописано, что каждый получит 5000 рублей, но только единожды. Если же человек подходит под несколько категорий, ему все равно заплатят лишь один раз.

Выплаты предоставляют центры занятости, для этого им достаточно сведений, которые уже есть в регистрах получателей их услуг. Подавать какие-то заявления не нужно. Деньги будут перечислены на тот же счет, на который приходят пособия по безработице. Деньги придут в течение 30 дней - то есть до 15 июня.

Заявление нужно будет написать в том случае, если в регистре о гражданине нет данных, обуславливающих выплату пособия. В таком случае, деньги поступят на счет в течение 30 дней с момента подачи заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU