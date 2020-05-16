2020-05-16T17:32:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области на 16 мая 2020 года достигло 295

Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области постоянно растет и на 16 мая увеличилось на 20 человек
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Выписались еще 20 больных с коронавирусомВыписались еще 20 больных с коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Число выздоровевших от коронавируса в Самарской области достигло 295 человек. 16 мая стало известно о том, что из больниц выписаны 17 человек, а трое человек в Жигулевске завершили амбулаторное лечение. Напомним, что нужны три отрицательных анализа, чтобы человека отправили домой.

Напомним, что на данный момент в Самарской области 1372 зараженных коронавирусом пациентов было зарегистрировано за все время. Активных больных 1077 человек. В лидерах Самара и Тольятти, на третьем месте Сызрань, затем идут Новокуйбышевск, Волжский и Ставропольский районы.

В регионе начали принимать пациентов еще три новых больницы - четвертая городская в Самаре, и Ставропольская и Волжская ЦРБ - в этих районах бодльше всего зараженных коронавирусом. К приему пациентов готовы 2761 койка, но заняты больше 50% из них, так как в больницу кладу также тех, у кого отрицательные анализы на COVID, но вся картина заболевания с пневмонией соответствует коронавирусной.

16 мая также стало известно, что коронавирусом заболели три медика в больнице имени Середавина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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