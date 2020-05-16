2020-05-16T12:24:56+03:00
Общество

В Самаре коронавирусом заболели три медика в больнице имени Середавина

Больница продолжит работу, сами медики в удовлетворительном состоянии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В больнице имени Середавина коронавирусом заразились врачиВ больнице имени Середавина коронавирусом заразились врачиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области еще трое медиков заразились коронавирусом. Это сотрудники больницы имени Середавина, которая недавно стала основным госпиталем, где принимают больных с этой инфекцией. 9 апреля здесь только готовились принимать новых пациентов, а сейчас под окнами госпитая уже выстраиваются очереди скорых с больными, которых везут на КТ.

И вот сейчас у трех медиков больницы имени Середавина подтвердили "коронавирусный" статус. По информации КП-Самара, все они находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас госпиталь продолжает свою работу, конечно же на карантине будут изолированы те сотрудники, которые контактировали с заболевшими.

Пока неизвестно, почему такое произошло. Накануне главврач больницы Аремен Бенян рассказал, как много средств защиты удалось запасти учреждению для работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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