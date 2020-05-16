Выплаты медикам, работающим с коронавирусом, в Самарской области не будут привязывать ко времени

16 Май 2020 2020-05-16T19:49:08+03:00

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В Самарской области медикам, которые работали с коронавирусными пациентами, а также специалистам скорой помощи, которые их перевозили, выплатят пособия, не привязываясь ко времени их работы с такими больными. Ранее врачи отметили, что получили неодинаковые выплаты, а в минздраве объяснили, что их сумма зависит от того, когда именно врач работал с пациентом.

Затем в ситуацию вмешался президент Владимир Путин. Он запретил рассчитывать выплаты по времени. В постановление Правительства внесены изменения, теперь платить будут по факту работы. Врачам положено 80 тыс рублей, фельдшерам и медсестрам по 50 тыс рублей, младшему медперсоналу - 25 тыс рублей. По 50 тыс рублей получают врачи скорой помощи в составе бригад .

- Сегодня оперативно произведен перерасчёт выплат. В кратчайшие сроки медработники получат дополнительные средства за апрель, - отметили в минздраве Самарской области. И пообещали, что скоро деньги будут переведены всем медикам, которые работали с больными коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU