Президент запретил рассчитывать выплаты медикам по часам

15 Май 2020 2020-05-15T16:23:31+03:00

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Президент России Владимир Путин вмешался в ситуацию с выплатами медикам, работающим с коронавирусными больными и отругал губернаторов за бюрократический подход, из-за которого многие врачи получили на порядок меньше, чем ожидали. Об этом сообщает сайт kp.ru.

- Я назвал конкретные цифры для врачей, медсестер, скорой помощи за работу с коронавирусными больными. За факт работы. Нет, развели вокруг этого канитель бюрократическую! Считать там что-то начали, часы какие-то! Я поручал часы считать, что ли? – возмутился Владимир Путин. - Надеюсь, за сегодняшний день будет все сделано окончательно. В понедельник-вторник к этому еще вернусь.

Напомним, глава страны в своем обращении пообещал, что все врачи и медсестры, которые помогают пациентам с COVID-19, получат стимулирующие надбавки – 80, 50 или 25 тысяч рублей в месяц, в зависимости от должности. Однако по факту самарские медики таких денег не увидели – кому-то деньги заплатили частично, а некоторые и вовсе остались без доплат. В минздраве Самарской области сослались на текст постановления № 484, в котором говорится о том, что выплаты полагаются тем, кто непосредственно работал с коронавирусным больными, причем срок, за который врачи получат деньги, рассчитывается с момента первого контакта с больным. И отчитались, что всем все заплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU