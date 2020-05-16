2020-05-16T21:53:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самаре число зараженных коронавирусом превысило 500 человек

Уже более полутысячи горожан заболели новой коронавирусной инфекцией в Самаре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре уже больше полтысячи заболевших коронавирусомВ Самаре уже больше полтысячи заболевших коронавирусом
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В Самаре коронавирусом заболели уже более 500 человек. Областная столица лидирует по количеству выявленных случаев заражения на 17 мая 2020 года. Всего при тестировании выявили коронавирус у 512 жителей Самары.

За последние сутки в Самаре выявили 22 новых случая коронавируса в Самаре. Среди них - 8 человек, которые ранее контактировали с заболевшими, а 1 человек вернулся из республики Саха.

Всего на данный момент в регионе зафиксировано 1372 слуая заражения коронавирусом, 295 человек выздоровели, а 9 скончались

В Самарской области продолжает действовать самоизоляция и масочный режим. 17 мая должны принять решение, как будут снимать ограничения в регионе. Для этого увеличено количество коечных мест в больницах, пациентов начинают принимать еще в трех больницах области. Но теперь нужно, чтобы снизился коэффициент распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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