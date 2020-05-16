Больница им. Середавина, где коронавирусом заболели врачи, работает штатно

16 Май 2020 2020-05-16T18:45:46+03:00

В больнице им. Середавина теперь лечат троих коллег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все три сотрудника сейчас лечатся в инфекционном отделении

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Стали известны подробности истории с врачами больницы им. Середавина, которые заболели коронавирусом. Об этом мы уже сообщали утром 16 мая. Сейчас в минздраве рассказали чуть больше информации.

По данным ведомства, заболели три врача, сейчас они в удовлетворительном состоянии находятся в инфекционном отделении больницы. У всех подтвержден диагноз коронавирусная инфекция, тесты, которые теперь также делают в лаборатории больницы, оказались положительными.

- Проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, больница работает в штатном режиме, - отметили в минздраве.

Ранее тольяттинский врач инфекционист рассказал, почему медики сами довольно часто заболевают коронавирусом, несмотря на наличие всех средств защиты. А накануне главврачи крупных больниц рассказали, как происходит закупка средств защиты в медицинские учреждения, где работают с коронавирусными пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU