Правительство Самарской области пообещало самарчанке, застрявшей в Индии, оказать помощь

17 Май 2020 2020-05-17T14:14:59+03:00

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Жительница Самары Мария Рыпинская уже полтора месяца не может выбраться из индийского штата Гуджарат. Штат, в котором она находится, объявлен «красной зоной карантина». Девушка с надеждой на спасение ждала ответа из консульства, однако дипмиссия описала ей не радужные перспективы и порекомендовала найти жилье. Продуктами с застрявшей в Индии самарчанкой поделилась местная общественница. После публикации «КП-Самара» с девушкой связалось правительство Самарской области. Для Марии это стало радостной новостью.

- Со мной связались представители губернатора Самарской области, из департамента соцзащиты, обещали оказать материальную помощь, если мои родственники напишут заявление. Думаю, заявление мои родные напишут уже в пнедельник. Вывезти меня отсюда пока никак не получается. Завтра будет выступать премьер министр, может что-то скажет хорошее, но я не надеюсь, - рассказала девушка.

Напомним, Мария отправилась в Индию на длительный отдых. Приехала на Гоа в декабре, арендовала дом вместе с другими русскими туристами. Оставив вещи и русские документы там, девушка решила немного попутешествовать по Индии и оказалась проездом в Ахмадабаде, где и стала заложницей ситуации.

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7 мая в городе Ахмадабад, откуда Мария Рыпинская уже месяц тщетно пытается уехать, закрылись продуктовые магазины. Сколько девушка еще продержится, она не знает

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ИСТОЧНИК KP.RU