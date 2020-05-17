2020-05-17T16:53:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Самарской области пока не разрешили перейти к первому этапу снятия ограничений

Сейчас наращивают свободный коечный фонд для лечения больных новой коронавирусной инфекцией
Евгения ВАСИНА
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Пока дома лучше!Пока дома лучше!Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области пока нет возможности снять ограничения, установленные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом шла речь на заседании регионального оперативного штаба 17 мая.

— На текущий момент коэффициент распространения инфекции (это один из важных показателей оценки для для принятия решения о снятии ограничений) составляет 1 и держится на этом уровне уже несколько дней, - об этом сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова. — Исходя из оценки текущей ситуации, можно надеяться на сохранение этой тенденции.

Заболевшие выявлены в 9 городских округах и 24 муниципальных районах области. Темп прироста заболеваемости на 17 мая составляет 4,7, средненедельный темп прироста — 6,1. Порядка 1000 случаев было зарегистрировано за последние две недели.

Однако, сейчас применяются все необходимые меры для того, что Самарская область перешла к первому этапу снятия ограничений. В частности, показатель по свободному коечному фонду для лечения больных новой инфекцией приближается к нормативу. В ближайшее время фонд будет увеличен благодаря пересмотру маршрутизации пациентов и введению новых коек.

Напомним, в Самарской области разработали четкий план снятия ограничений из-за коронавируса и выхода из режима самоизоляции. Где прописано, при каких условиях разрешат реализовать каждый из этапов и что именно разрешат жителям города и предприятиям. Но пока идет подготовка к первому этапу, а значит, режим самоизоляции пока остается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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