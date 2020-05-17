Стало известно, когда до медиков Самарской области дойдут пересчитанные выплаты

17 Май 2020 2020-05-17T16:31:38+03:00

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Дмитрий Азаров в своем инстаграме еще раз прокомментировал ситуацию с выплатами медикам в Самарской области. Он отметил, что в регионе сразу же пересчитали все выплаты врачам, медсестрам, которые работали с коронавирусом, как только появилось обновленное постановление правительства РФ. До этого самарский минздрав действовал в соответствие с прежним документом, но такой порядок начисления выплат вызвал много вопросов у получателей.

- Точку в этом вопросе поставил Президент страны. Он дал исчерпывающие поручение, чтобы указанные суммы в полном объёме всем, кто имел контакт с новой инфекцией, были выплачены. Вне зависимости от отработанного времени, - отметил Дмитрий Азаров.

Он особенно подчеркнул, что несмотря на то, что постановление появилось уже к концу рабочего дня в субботу, в Самаре сразу пересчитали эти выплаты, соответствующие платежные поручения уже даны авторизованным банкам и 18 мая деньги должны поступить на карточки всем медикам, работавшим с больными коронавирусом.

Кроме того, введена региональная доплата всем врачам скорой медицинской помощи в Самарской области, которую получат те, кто работал в этот период даже если факт перевозки коронавирусного больного не зафиксирован.

ИСТОЧНИК KP.RU