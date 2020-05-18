Число умерших от коронавируса в Самарской области выросло до 10

18 Май 2020 2020-05-18T11:10:07+03:00

За минувшие сутки в регионе зафиксирован еще один летальный случай

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По данным на сегодня, 18 мая, в Самарской области выросло число умерших от коронавируса. За минувшие сутки от инфекции скончался еще один человек.

– Общее число погибших составляет 10 человек. Всего в регионе заболели 1503 человека. 322 выздоровели и были выписаны. На больничных койках остаются 1171 пациентов, – сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

В Самарской области продлен до 25 мая режим самоизоляции. Но при этом жители могут выходить на прогулки, а также на пробежки, но не более двух человек вместе. Также открыты парки и скверы. Кафе, рестораны, торговые центры и турбазы остаются закрытыми.

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Рассказывает последние новости про коронавирус в Самаре на 18 мая 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU