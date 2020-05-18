Коронавирус в Самаре, последние новости на 18 мая 2020 года: смягчение режима изоляции и больше коек

Самарцам разрешили гулять в парках и посещать крупные магазины, «Крылья Советов» возвращаются к тренировкам, а в больницах Самары появятся новые места для пациентов с диагнозом коронавирус - что происходит в городе, и каковы последние новости про коронавирус в Самаре на 18 мая 2020 года.

Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 18 мая 2020 года

544 человека с диагнозом коронавирус на данный момент зарегистрировано в Самаре. Всего же в регионе насчитывается 1437 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Причем за предыдущие сутки в регионе появилось лишь 65 заболевших. Примечательно, что 62 из них были выявлены после обследования пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. Еще три человека обнаружены при проверки круга контактных с ранее заболевшими.

Бесспорный лидер по числу выявленных случаев заражения COVID-19 - областная столица, на втором месте Тольятти – 393 пациента с подтвержденным диагнозом, замыкает тройку Сызрань – там зарегистрировано 164 пациента.

Большинство пациентов, находящихся на лечении, в удовлетворительном состоянии (71%), в состоянии средней тяжести — 25%, тяжелое течение заболевания у 4% пациентов.

Выросли и число тех, кто выздоровел. В Самаре и Тольятти из специализированных больниц выписаны 24 пациента, среди них двое детей. Также сейчас завершили амбулаторное лечение 3 пациента из Ставропольского района, Сызрани и Самары. На сегодняшний день в регионе 322 человека выздоровели.

Смягчение режима самоизоляции в Самаре

17 мая на очередном заседании регионального оперативного штаба было принято решение о о смягчении режима самоизоляции в Самаре. Постановление №122, подписанное губернатором Дмитрием Азаровым, уже опубликовано на сайте Правительства Самарской области. Теперь разрешений стало больше. В частности жители области теперь могут гулять по паркам и заниматься в них спортом. Однако соблюдать меры предосторожности все же придется. Жителям не рекомендуют собираться с группы более двух человек, а при занятиях спортом соблюдать дистанцию не менее пяти метров. Подробнее об этом и других особенностях нового режима можно прочитать здесь.

Увеличение коечного фонда

В Самаре и Самарской области продолжают наращивать коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас этот показатель приближается к нормативу, установленному рекомендациями Главного санитарного врача РФ. В ближайшее время в Самаре будет больше мест для лечения людей с COVID-19. Увеличение возможно благодаря пересмотру маршрутизации пациентов и введению новых коек.

Так, я 17 мая пациентов с новой коронавирусной инфекцией начинает принимать Самарская городская больница 4, там перепрофилировано 120 коек. Также на 124 койки будет увеличен фонд Самарской областной клинической больницы им. Середавина.

Выплаты медикам

Также стало известно, когда до медиков Самары и Самарской области дойдут обещанные выплаты. Их обещают перевести на карточки уже сегодня, в понедельник 18 мая. Об этом своем инстаграме заявил Дмитрий Азаров. Перечислить выплаты должны врачам, медсестрам, которые работали с коронавирусом.

Дополнительные средства индивидуально защиты

В регион доставили дополнительные средства индивидуальной защиты. Как сообщали в оперштабе, из закупили за федеральные средства для медработников области. Так на государственный склад «Самарафармация» поступило 5000 костюмов и 17840 бахил. Сейчас в регионе создан запас средств индивидуальной защиты. Этот запас регулярно пополняется. К примеру, 15 мая в область поступили 5 тысяч бахил, 1500 респираторов, 34 тысячи защитных костюмов.

согласно нормативу, запас СИЗ должен иметься как минимум на 2 недели. В Самарской области, по данным штаба, на данный момент средств защиты должно хватить на 18 дней. Больницы снабжаются нужным по мере необходимости.

Ждем футбол

С сегодняшнего дня к тренировкам преступают наши футболисты. Как сообщается на официальном сайте клуба «Крылья Советов» оперативный штаб Самарской области разрешил проведение тренировочных занятий на базе «Крыльев» при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм. «Крылья» начнут подготовку к возобновлению Чемпионата на клубной базе.

Рестарт сезона намечен на 21 июня. В первом после паузы матче «Крылья Советов» встретятся с «Ахматом».